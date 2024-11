E’ tutto pronto per lo speciale fine settimana tonarese: sabato 9 e domenica 10 novembre doppio appuntamento con la 26^ Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la 10^ Rassegna Internazionale di Cori, organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara” (associato a Federcori Sardegna) con il patrocinio del Comune, grazie al sostegno della Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim Taloro, della Pro loco di Tonara e della Fondazione Sardegna.

A Tonara doppio evento organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara”

Sarà l’occasione per vivere due giornate all’insegna della musica, della poesia, della cultura e delle tradizioni di una comunità e di un’isola intera. Il tutto nel segno di un grande poeta che ancora oggi, a 152 anni dalla sua nascita, rappresenta l’identità e la storia tonarese: Peppino Mereu. Sarà infatti dedicata a lui la manifestazione, che vedrà, fra gli altri, grandi protagonisti anche i poeti provenienti da tutta la Sardegna per il Concorso Letterario in Lingua sarda.

Tanti gli eventi in programma: ieri abbiamo ricordato ieri le esibizioni del sabato, quando alle 18 prenderà il via la due giorni nella palestra ITI di via Gallura N.3. Ancora più ricca di spettacoli sarà la giornata di domenica 10 novembre. Si partirà infatti dal mattino, alle 10, con l’appuntamento “Po Peppinu 2024”, la premiazione di poesia in lingua sarda. Verranno lette le poesie vincitrici nelle varie categorie ed eseguiti i brani musicali in concorso.

Lo spettacolo non si ferma, infatti alle 18 si rinnova con la Rassegna di Canto a Tenore e Canto a Chitarra. Si parte col Tenore di Bitti “Remunnu ‘e Locu, seguito dal Gruppo vocale Corsica in Cantu. Seguirà Cuncordu e Tenore Sa Madalena di Silanus. La serata si chiude con l’esibizione di Boghes e Ballos: Graziano e Alberto Caddeo alla fisarmonica, Costantino Doppiu alla chitarra, e le voci di Milena Doppiu, Michele Cossu e Morgana Brais.

Gli eventi saranno presentati da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle Launeddas. Direzione artistica della Maestra Giovanna Demurtas.