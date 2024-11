Parte il conto alla rovescia a Tonara per il grande (doppio) appuntamento con la 26^ Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la 10^ Rassegna Internazionale di Cori, organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara” (associato a Federcori Sardegna) con il patrocinio del Comune, grazie al sostegno della Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim Taloro, della Pro loco di Tonara e della Fondazione Sardegna.

Il via alla manifestazione sabato 9 novembre, alle 18, in una serata all’insegna della cultura e delle tradizioni, quando voci e melodie della Sardegna si uniranno per dar vita a una serata di grandi spettacoli. Presso la palestra ITI di Via Gallura N.3, infatti, cori e gruppi vocali si esibiranno nella prima di due giornate dedicate al grande poeta tonarese Peppino Mereu, a 152 anni dalla sua nascita (a seguire un approfondimento sulla sua storia).

Numerosi i protagonisti della serata: esordirà il Coro de Jara, diretto dal Maestro Nicola Cogoni. Successivamente il Gruppo vocale Corsica in Cantu, il Coro Vohes De Onne diretto dal Maestro Sandro Pisanu, il Coro Femminile Urisè diretto dalla Maestra Daniela Contu, e infine il padrone di casa: Coro Polifonico Femminile “Tonara”, diretto dalla Maestra Giovanna Demurtas.

L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Roberto Tangianu alle Launeddas, e sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.