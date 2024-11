Manco soltanto una settimana, a Tonara, al tanto atteso doppio evento con la 26^ Rassegna di Canti e Musiche Popolari e la 10^ Rassegna Internazionale di Cori, organizzato dal Coro Polifonico Femminile “Tonara” (associato a Federcori Sardegna) con il patrocinio del Comune, grazie al sostegno della Legge regionale 7 e con la partecipazione finanziaria del Bim Taloro, della Pro loco di Tonara e della Fondazione Sardegna. Due giornate dedicate al grande poeta tonarese Peppino Mereu, a 152 anni dalla sua nascita, all’insegna della poesia, della musica e della cultura.

IL CALENDARIO

Sabato 9 novembre, ore 18:

- Coro Cantos De Jara M° Nicola Cogoni

- Gruppo vocale Corsica in Cantu

- Coro Vohes De Onne M° Sandro Pisanu

- Coro Femminile Urisè M° Daniela Contu

- Coro Polifonico Femminile “Tonara” - M° Giovanna Demurtas

Domenica 10 novembre, ore 10:

Po Peppinu 2024

- Premiazione di poesia in lingua sarda.

- Letture delle poesie vincitrici ed esecuzione dei brani musicali in concorso.

Domenica 10 novembre, ore 18:

Rassegna di Canto a Tenore e Canto a Chitarra

- Tenore di Bitti “Remunnu E Locu”

- Gruppo vocale Corsica in Cantu

- Cuncordu e Tenore Sa Madalena di Silanus

- Boghes e Ballos:

- Fisarmonica: Graziano e Alberto Caddeo

- Chitarra: Costantino Doppiu

- Voci: Milena Doppiu, Michele Cossu, Morgana Brais

La direzione artistica sarà curata dalla Maestra Giovanna Demurtas. Gli eventi, presso la palestra ITI in Via Gallura N.3, saranno presentati da Giuliano Marongiu, con la partecipazione di Roberto Tangianu alle Launeddas. La diretta verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.