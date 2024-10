WhatsApp, la chat più popolare del mondo con oltre un miliardo di utenti, sbarca sui pc. La compagnia, di proprietà di Facebook, ha rilasciato due applicazioni - una per computer con sistema operativo Windows di Microsoft e una per i Mac di Apple - che vanno ad affiancarsi alle app per le varie piattaforme di smartphone. WhatsApp era già fruibile da 16 mesi sullo schermo del computer, ma solo via web, senza una app dedicata.

"Come succede per WhatsApp Web, la nostra applicazione per computer è semplicemente un'estensione del telefono: l'applicazione rispecchia le conversazioni e i messaggi del dispositivo mobile", spiega WhatsApp.

In altri termini, la app consente di sfruttare lo schermo e la tastiera del pc per chattare quando abbiamo un computer a portata di mano, tenendo il telefono in tasca, ma è necessario avere l'applicazione già installata sullo smartphone, con cui quella su pc si sincronizza.

L'applicazione è compatibile con Windows a partire dalla versione 8 fino all'attuale 10, e con i computer Mac con sistema operativo Mavericks, Yosemite ed El Capitan.

"Dato che l'applicazione funziona in modo nativo sul computer - evidenzia Whatsapp - è possibile ricevere le notifiche native del computer e usare gli shortcut della tastiera".