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Vasto incendio di interfaccia a Sinnai, località San Gregorio | 25 luglio 2026
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Vasto incendio di interfaccia a Portoscuso, evacuata una famiglia | 25 LUGLIO 2026

Vasto incendio di interfaccia a Portoscuso, evacuata una famiglia | 25 LUGLIO 2026
Vasto incendio di interfaccia a Portoscuso, evacuata una famiglia | 25 LUGLIO 2026
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Vigili del fuoco in lutto, oggi i funerali di Pietro Isola

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Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini nel Sassarese

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Arzachena, incendio sulla SP 14: in corso spegnimento e bonifica

Arzachena, incendio sulla SP 14: in corso spegnimento e bonifica
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Accoltellato a morte: ucciso un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo

Accoltellato a morte: ucciso un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo
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Danza, musica e tradizioni. Sarroch Folk Festival: 24, 26 e 25 luglio

Danza, musica e tradizioni. Sarroch Folk Festival: 24, 26 e 25 luglio
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Rogo in porto a Cala Camiciotto, La Maddalena: nessun ferito | VIDEO |

Rogo in porto a Cala Camiciotto, La Maddalena: nessun ferito | VIDEO |
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Benetutti, in fiamme deposito di fieno: al lavoro i Vigili del fuoco | VIDEO |

Benetutti, in fiamme deposito di fieno: al lavoro i Vigili del fuoco | VIDEO |
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Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a "Badu de Carru": mobilitati diversi mezzi aerei

Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a \"Badu de Carru\": mobilitati diversi mezzi aerei
Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a \"Badu de Carru\": mobilitati diversi mezzi aerei