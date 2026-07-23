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Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini nel Sassarese
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Arzachena, incendio sulla SP 14: in corso spegnimento e bonifica

Arzachena, incendio sulla SP 14: in corso spegnimento e bonifica
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Accoltellato a morte: ucciso un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo

Accoltellato a morte: ucciso un ragazzo di 19 anni a Bari Sardo
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Danza, musica e tradizioni. Sarroch Folk Festival: 24, 26 e 25 luglio

Danza, musica e tradizioni. Sarroch Folk Festival: 24, 26 e 25 luglio
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Rogo in porto a Cala Camiciotto, La Maddalena: nessun ferito | VIDEO |

Rogo in porto a Cala Camiciotto, La Maddalena: nessun ferito | VIDEO |
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Benetutti, in fiamme deposito di fieno: al lavoro i Vigili del fuoco | VIDEO |

Benetutti, in fiamme deposito di fieno: al lavoro i Vigili del fuoco | VIDEO |
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Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a "Badu de Carru": mobilitati diversi mezzi aerei

Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a \"Badu de Carru\": mobilitati diversi mezzi aerei
Inferno di fuoco a Olzai, le fiamme avanzano a \"Badu de Carru\": mobilitati diversi mezzi aerei
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Incendio a Nuragugume: le fiamme ripartono | SANìBATO 18 LUGLIO

Incendio a Nuragugume: le fiamme ripartono | SANìBATO 18 LUGLIO
Incendio a Nuragugume: le fiamme ripartono | SANìBATO 18 LUGLIO
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Incendio nelle campagne di Burgos | SABATO 18 LUGLIO 2026

Incendio nelle campagne di Burgos | SABATO 18 LUGLIO 2026
Incendio nelle campagne di Burgos | SABATO 18 LUGLIO 2026
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Incendio a Nuragugume, in azione anche due Canadair | VIDEO |

Incendio a Nuragugume, in azione anche due Canadair | VIDEO |
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