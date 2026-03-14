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Teddy bloccato in un cunicolo: salvato dopo lungo intervento da Vigili del fuoco | VIDEO |
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Macabra scoperta ad Alghero: scheletro trovato in un casolare vicino alla spiaggia

Macabra scoperta ad Alghero: scheletro trovato in un casolare vicino alla spiaggia
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Incendio all'ecocentro di Spiritu Santu a Olbia: le fiamme danneggiano due mezzi

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Notte di fuoco ad Alghero: 14 auto distrutte dalle fiamme vicino all’aeroporto

Notte di fuoco ad Alghero: 14 auto distrutte dalle fiamme vicino all’aeroporto
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Sassari. Entrano in casa per eseguire alcuni lavori di muratura, ma ne approfittato per derubare una novantenne

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Vigili del fuoco salvano una persona in difficoltà su un tetto a Nuoro

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Sassari. Perdita di GPL da un bombolone a Li Punti: intervento dei Vigili del fuoco

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Violenta grandinata nel Goceano

Violenta grandinata nel Goceano
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Grandinata nel Goceano. In azione i mezzi per liberare la carreggiata dagli accumuli di ghiaccio

Grandinata nel Goceano. In azione i mezzi per liberare la carreggiata dagli accumuli di ghiaccio
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Todde tra sanità, governo e nodo decadenza | VIDEO |

Todde tra sanità, governo e nodo decadenza | VIDEO |
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