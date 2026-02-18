Social
Appalti pubblici, 9 euro lordi l’ora verso il salario minimo | VIDEO |
Cagliari. Operazione "Cavallo pazzo": elicotteri e unità cinofile in azione. Colpita rete criminale, 14 indagati

Maltempo nel sassarese, Vigili del fuoco salvano 12 persone, tra cui una neonata, a Ozieri

Maestrale e mareggiata: chiusa la litoranea ad Alghero

Mattarella a Nuoro. L'esecuzione di “Non Potho Reposare”

Arsenale da guerra a Oschiri: AK47, esplosivi e silenziatori. Un arresto

Anziane minacciate e costrette a consegnare oro contanti: arrestati in un B&B a Oristano

Emergenza vento in Sardegna: oltre 400 interventi dei Vigili del Fuoco

Lanusei, vetro in frantumi all’Eurospin per le forti raffiche

Terme di Fordongianus sommerse dall’acqua

