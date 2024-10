Le elezioni amministrative nella Provincia di Nuoro hanno portato al rinnovo del consiglio comunale in sei paesi del centro Sardegna. Mentre nel resto dell'Isola ha prevalso l'astensionismo, i dati che riguardano l'affluenza alle urne nel Nuorese, pari al 74,86 per cento, testimoniano tutto sommato il senso civico delle comunità locali.



GALTELLÌ Per i nuovi sindaci non c'è tempo da perdere: in un periodo di grave difficoltà economica, le emergenze da affrontare richiedono interventi e risposte urgenti da dare ai cittadini. Giovanni Santo Porcu è il nuovo sindaco di Galtellì: nella precedente legislatura guidata da Renzo Soro, aveva ricoperto il ruolo di assessore al Turismo. «Dobbiamo chiudere il bilancio quanto prima - dice Porcu - gli uffici della ragioneria sono in attesa delle direttive nazionali. Urge la necessità di dare risposte in merito al servizio della raccolta differenziata. In programma c'è il completamento dell'anfiteatro comunale che verrà adibito a scopo turistico con l'apertura di botteghe artigiane e di locande, che ospiterà, inoltre, eventi e manifestazioni di largo respiro. Si parla da tempo della circonvallazione di Galtellì: siamo in attesa del finanziamento di 2 milioni di euro da parte della Regione».

IRGOLI I cittadini di Irgoli hanno scelto la linea della continuità confermando il sindaco uscente Giovanni Porcu. «Nel nostro paese la priorità è quella di costruire un clima di coesione sociale che consenta di sviluppare programmi e progetti già avviati nella passata legislatura. I sindaci sono il front office della democrazia e questo comporta numerosi problemi da fronteggiare. Amministrare è difficile, ma auguro a tutti i ragazzi di poter mettere la loro esperienza a disposizione della comunità».

MEANA SARDO La conferma arriva anche da Meana Sardo: il sindaco uscente Angelo Nocco è stato rieletto primo cittadino. «La nostra amministrazione deve dare risposte urgenti a tutte le persone anziane, a quelle non autonome e che vivono da sole, attraverso la realizzazione della casa di riposo. Proseguiremo nel portare avanti le attività già avviate nella passata legislatura».

SINDIA È l'unico paese della provincia di Nuoro dove si è registrata un'affluenza alle urne del 56,39 per cento. La comunità del centro del Marghine ha eletto sindaco Luigi Daga. «Sono stato in Comune per far luce sui problemi che meritano un'attenzione prioritaria. Sarà indispensabile il contributo di tutti. Per questo motivo, ho sentito il mio sfidante, Domenico Scanu, per avviare un rapporto di collaborazione».

SARULE Mariangela Barca è il nuovo sindaco di Sarule, una delle cinque donne elette in tutta la Sardegna. «Tra le priorità quella di risolvere il problema dei rifiuti attraverso la realizzazione di un centro di riciclo. Abbiamo a cuore la biblioteca comunale, aperta oggi solo tre volte la settimana e poi ancora la necessità