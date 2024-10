A Olbia le persone attualmente contagiate dal Covid sono 95, 12 delle quali hanno contratto la variante inglese. E’ stato il sindaco Settimo Nizzi a fare il punto della situazione epidemiologica in città.

Alcuni dei casi di variante sono stati registrati nelle scuole e l'amministrazione comunale ha già provveduto a chiudere gli istituti interessati per il tempo necessario a eseguire la completa sanificazione degli ambienti: tutte le scuole sono ora aperte in assoluta sicurezza.

Il sindaco si è anche soffermato sull'intensificazione dei controlli e sulle sanzioni comminate nei giorni scorsi a diverse attività commerciali: "Questa variante del virus è molto contagiosa e aggressiva, per cui non possiamo permetterci di abbassare la guardia e tutti dobbiamo applicare e rispettare le misure di sicurezza per contrastare la diffusione della malattia" ha dichiarato Nizzi, aggiungendo che sarebbe favorevole alla riapertura dei ristoranti, ma sempre nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza indicati dalle autorità.

Sul fronte dei vaccini, Nizzi ha riferito di avere chiesto agli organi regionali un'accelerazione della campagna di vaccinazione, ribadendo la piena disponibilità e collaborazione del Comune di Olbia a mettere in campo tutte le forze e gli strumenti a sua disposizione per far sì che la popolazione sia vaccinata quanto prima, a partire dalle fasce più deboli ed esposte, come gli anziani.