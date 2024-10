Schiacciato da un carrello elevatore , forse utilizzatore per la movimentazione di alcune vele: Giancarlo Campus , 66enne titolare dell'impresa nautica 'Sail Board' di Olbia dove ha perso la vita, lascia tre figli e due nipoti.

L'uomo verso le 20 di ieri sera è stato travolto da un muletto in un capannone in via Namibia e le sue condizioni erano da subito apparse gravi. I tentativi di rianimazione dei medici del 118 e l'intervento dell'elisoccorso sono stati vani.

Giancarlo è la quarta morte sul lavoro in Gallura nel 2024 .