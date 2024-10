Lieve malore sul palco per Toni Servillo.

Servillo, 64 anni, era in scena al Teatro dell'Odeon di Parigi con "Le voci di Dante" quando ha accusato il malore.

Soccorso, l'attore, cosciente e in apparente buono stato di salute, è stato comunque prudenzialmente portato in ospedale per accertamenti e lo spettacolo è stato interrotto.