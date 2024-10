Il corpo di Gabriele Pergola, il 43enne strangolato questa mattina in un b&b di Quartucciu, è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove il dottor Roberto Demontis eseguirà l'autopsia.

Gabriele Cabras, il 20enne arrestato dai Carabinieri per omicidio volontario, quando è stato fermato aveva ancora i 600 euro in tasca che aveva sottratto alla vittima. Il giovane, stando alle prime informazioni, sarebbe considerato da molti come un soggetto pericoloso.

Lo scorso 14 gennaio, durante una rissa avvenuta in un locale in piazza Santa Maria a Quartu Sant'Elena, Cabras aveva accoltellato un nordafricano ed era stato arrestato dalla Polizia dieci giorni dopo per tentato omicidio, con anche un Daspo urbano emesso nei suoi confronti che gli impediva di frequentare i locali pubblici della provincia di Cagliari dalle 17 alle 6.