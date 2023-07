Omicidio a Quartucciu: una lite e poi lo strangolamento, la vittima anche rapinata

La ricostruzione dei carabinieri: i due si erano dati appuntamento nel b&b dove è morto il 43enne

Di: Redazione Sardegna Live

E' di omicidio volontario l'accusa nei confronti di Gabriele Corrias, il 20enne indagato per la morte di Gabriele Pergola, 43 anni, strangolato questa mattina in un b&b di Quartucciu. Proseguono i lavori dei carabinieri di Quartu per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo la ricostruzione, i due si erano dati appuntamento nella struttura per un incontro.

E' nata una violenta discussione, rapidamente degenerata: urla e rumori di oggetti rotti si sono sentiti dalle altre stanze. Il giovane, già precedentemente accusato di tentato omicidio, si sarebbe avventato sul 43enne, e dopo averlo fatto cadere lo avrebbe strangolato con un asciugamani. Poi avrebbe rubato il denaro dal portafogli dell'uomo, circa 600 euro, e sarebbe fuggito.

Subito dopo è scattato l'allarme, ma quando i medici sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Pergola. I carabinieri intervenuti hanno recuperato le immagini delle telecamere del b&b, individuando il presunto responsabile.

Rintracciato poco dopo mentre si incamminava nella strada per Sinnai, Corrias è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato dalla pm Diana Lecca.