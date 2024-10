“Sono la mamma di Giusi, so che ci siete tutti vicini e vi ringrazio tanto di cuore ma vi chiedo un grande piacere: smettere di postare foto e commentare su motivi ed altro su questa terribile tragedia”. Così, sui social, Carmela Capelli, mamma di Giusi Massetti e nonna di Martina e del piccolo Francesco, vittime della strage familiare avvenuta mercoledì mattina a Nuoro.

“Sono una mamma distrutta ma ho un nipote da tutelare e proteggere e tutto quello che vedo e leggo su Fb non ci aiuta – scrive ancora Carmela Capelli riferendosi al 14enne superstite – perciò vivete il vostro dolore privatamente se veramente le volete bene, non fate a gara a dimostrare chi l’amava e la conosceva di più. Io so che era amata da tutti e io e la mia famiglia ne siamo fieri ma pensate a Sebastiano. Vi ringrazio tutti e ricambio i vostri abbracci” è l’appello della mamma di Giusi Massetti.

Proprio la moglie di Roberto Gleboni sarebbe stata raggiunta da quattro colpi di pistola, due alla tempia e due al torace. Oggi il professor Demontis dovrebbe effettuare le autopsie sul suo corpo e su quello di Francesco, il figlio di 10 anni della coppia. Già eseguite ieri, invece, gli esami sui corpi dello stesso omicida, di Martina Gleboni di 25 anni, figlia maggiore della coppia, e di Paolo Sanna, il 69enne vicino di casa, ucciso solo perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.