Strage familiare a Nuoro: tre morti

Feriti due figli piccoli, di 10 e 14 anni, e un vicino di casa

Di: Redazione Sardegna Live

Tre morti e quattro feriti a Nuoro. Sarebbe questo il pesantissimo bilancio della strage familiare avvenuta questa mattina a Nuoro.

A sparare sarebbe stato il marito, Roberto Gleboni, 50enne nuorese, operaio forestale, che ha ucciso la moglie, Giuseppina Massetti, 43 anni, e la figlia ventiquattrenne Martina. L'uomo ha anche ferito gli altri due figli piccoli, di 10 e 14 anni, e un vicino di casa.

LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto appreso, la strage familiare si è svolta in due diverse abitazioni. La prima, nell'appartamento in via Gonario Pinna, dove l'omicida padrone di casa, dopo un dissidio familiare ha ucciso a colpi di pistola la moglie e una figlia, ferito altri due figli, e poi anche un vicino di casa. L'uomo poi si è recato a casa dell'anziana madre, in via Ichnusa, ferendola alla testa e suicidandosi dopo. I feriti sono stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, uno è in codice rosso.

Gli uomini del Comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Nuoro stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Le due vie dove è accaduta la strage sono state blindate dalle forze dell'ordine. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale.

AGGIORNAMENTO ore 11:00 - MORTO ANCHE UN ALTRO FIGLIO. Si aggrava il bilancio della strage familiare di questa mattina a Nuoro. Dall'ospedale San Francesco è stata appena dichiarata la morte celebrale di uno dei figli feriti a colpi di pistola dall'operaio forestale Roberto Gleboni. Le altre vittime sono la moglie Giuseppina Massetti e la figlia Martina. Il padrone della casa in cui la famiglia Gleboni viveva in affitto, anche lui vittima della furia omicida dell'uomo, Paolo Sanna, è in fin di vita, ricoverato in Rianimazione al San Francesco di Nuoro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO