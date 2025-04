Cagliari al lavoro in vista della sfida di Pasquetta alla Unipol Domus contro la Fiorentina. Davide Nicola dovrà fare a meno dello squalificato Deiola, ma potrà contare sul resto della rosa. Restano però alcuni dubbi di formazione per il tecnico rossoblù, che medita cambi rispetto all’ultima uscita contro l’Inter.

“Nicola è pronto a rilanciare dal primo minuto Luperto, Prati e Luvumbo”, tutti partiti dalla panchina a San Siro. Incertezza anche sul modulo: possibile ritorno alla difesa a quattro, con Zappa a destra, l’ex Mina e Luperto centrali e Augello sulla sinistra. In mezzo al campo Prati dovrebbe tornare a fare coppia con Adopo. In attacco, possibile panchina per Coman: “questa volta potrebbe puntare su Luvumbo dal primo minuto”.

Nell’allenamento odierno, grande attenzione alla tattica: “sviluppi di gioco in funzione della gara e partite a tema giocate in spazi ridotti”. La sfida con i viola di Palladino si preannuncia caldissima anche sugli spalti: previsto il tutto esaurito alla Domus.