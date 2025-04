Avrebbe iniziato a molestarla a partire dal maggio 2019 fino ai primi mesi del 2025 con comportamenti persecutori come insulti continui, pedinamenti, invio di messaggi molesti e minacce di divulgare informazioni personali e riservate. Nonostante non abbia segnalato episodi di violenza fisica, la vittima, una 47enne, ha riferito di aver vissuto un costante stato di ansia e preoccupazione a causa del comportamento ossessivo e invadente di un 60enne con cui avrebbe avuto un semplice rapporto di amicizia in passato.

Durante la mattinata di oggi, a seguito di una denuncia presentata dalla donna e delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno messo in atto una misura cautelare che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con un raggio minimo di 300 metri, nei confronti dell'uomo, celibe, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.

È stato inoltre installato un braccialetto elettronico per monitorare l'indagato e garantire ulteriore protezione e controllo. I Carabinieri continueranno a seguire da vicino la situazione nel rispetto del "Codice Rosso" e a fornire assistenza alla vittima in collaborazione con le autorità competenti sul territorio.