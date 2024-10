"Daniil mi congratulo con te e il tuo team per un torneo eccezionale, abbiamo giocato tanti match contro, mi rendi un giocatore più forte, il tuo sforzo è stato eccezionale in questo torneo, corri su tutte le palle, ti auguro prima o poi di sollevare questo trofeo e ti auguro il meglio per il resto della stagione. Ringrazio tutte le persone che rendono l'evento così fantastico, è un bel posto dove ritrovarsi. Dove sono i miei genitori ci sono -20 gradi, meglio correre sotto il sole, ringrazio tutti che hanno reso questo Slam così speciale".

Lo ha detto l'azzurro Jannik Sinner dopo il successo agli Australian Open contro il russo Medvedev, primo successo in una prova dello Slam per il 22enne di San Candido.

"Grazie al mio team, a tutti quanti, non solo le persone nel box ma anche quelle che mi seguono da casa. Cerchiamo di migliorare giorno per giorno, sono felice di avervi li, che mi incoraggiate e mi riuscite a capire, non è semplice", ha proseguito Sinner.

"L'incoraggiamento è stato eccezionale in queste due settimane, mi avete fatto sentire a casa, è un campo con 15mila persone, ma sembrano molte di più. Ci vediamo il prossimo anno", ha aggiunto l'azzurro.