La giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata in Iran il 19 dicembre. La reporter di guerra de Il Foglio e Chora è stata fermata a Teheran, secondo quanto comunicato venerdì 27 dicembre dalla Farnesina.

In data odierna, l’ambasciatrice italiana Paola Amadei ha verificato le sue condizioni e lo stato di detenzione di Sala in carcere. Stando alle informazioni diffuse da Chora Media, la podcast company italiana con cui Sala collabora, la giornalista romana 29enne si trova in carcere in una cella di isolamento da una settimana.

"Sarebbe dovuta rientrare a Roma il 20 dicembre - si legge in una nota -, ma la mattina del 19, dopo uno scambio di messaggi, il suo telefono è diventato muto. Conoscendo Cecilia, che ha sempre mandato le registrazioni per le puntate del podcast con estrema puntualità anche dal fronte ucraino nei momenti più difficili, ci siamo preoccupati e, insieme al suo compagno, il giornalista del Post Daniele Raineri abbiamo allertato l'Unità di Crisi del ministero degli Esteri".

Cecilia Sala è potuta entrare in contatto con la famiglia per due volte al telefono. In una delle due telefonate ha rassicurato i genitori: "Sto bene, ma fate presto".

CHI È CECILIA SALA

Nata nel 1995 a Roma, Cecilia Sala ha lavorato sia alle dipendenze di redazioni che come giornalista freelance, occupandosi soprattutto di esteri e scenari di guerra. Dal 2014 al 2018 ha frequentato Economia all'Università Luigi Bocconi di Milano, senza conseguire la laurea.

Nel 2015 ha iniziato a collaborare come inviata e reporter con Vice; poi ha lavorato con Michele Santoro alla trasmissione Servizio pubblico su LA7, divenendo nel frattempo giornalista professionista.

Nel corso degli anni ha collaborato con Vanity Fair, L'Espresso, la Rai e Will Media. Ha lavorato inoltre nella redazione di Otto e mezzo su LA7. Dal novembre 2019 fa parte della redazione de Il Foglio.

Nel 2020 ha curato in collaborazione con Chiara Lalli per Huffington Post "Polvere", il podcast che racconta l'omicidio di Marta Russo. Il podcast è divenuto poi un libro edito da Arnoldo Mondadori Editore Strade Blu.

Dal 10 gennaio 2022 lavora a un nuovo podcast, "Stories", di Chora Media, che racconta ogni giorno storie dal mondo.