E' ancora un week-end felice quello dello sport sardo col Cagliari che porta a casa un punto importante dalla trasferta di Catania e la Dinamo Sassari che, dopo lo stop europeo contro l'Alba Berlino, fa ancora la voce grossa in campionato sconfiggendo per 75-68 la Sidigas Avellino.

I ragazzi di Lopez concludono la partita in dieci dopo la dubbia espulsione di Avelar e stringono i denti rischiando nel finale di perdere una partita che si conclude invece per 1-1. Ad aprire le marcature è Matiàs Vecino, al secondo gol in questa stagione, che regala ai cagliaritani il teporaneo vantaggio fino al gol del pareggio segnato da Bergessio.

Ottima prova della Dinamo al PalaDelMauro di Avellino, dove i biancoblu vincono posizionandosi al quinto posto in classifica generale con 28 punti. Il Banco di Sardegna centra così il poker in campionato trascinato da Drake Diener e Caleb Green.