Prosegue il momento no per l'Olbia. I bianchi di mister Filippi sono stati battuti 2-1 in casa della Pistoiese.

Toscani in vantaggio al 20' grazie a un calcio di rigore realizzato da Falconi. I gallurese acciuffano il pareggio al 40' con Lella. Il goal vittoria dei locali arriva al 73' con Stuepovic.