La tredicesima giornata di Serie A vedrà impegnati al Via del Mare il Lecce ed il Cagliari. Le formazioni scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti in palio, che sarebbero fondamentali per entrambe le squadre.

La sfida è molto attesa, soprattutto perché si è curiosi di vedere se il Cagliari continuerà a fare delle grandi prestazioni, come ha fatto nelle giornate precedenti. Questa squadra è riuscita a vincere anche delle partite in cui i pronostici sulla serie a non la davano come favorita, ma per continuare ad accumulare punti dovrà fare un’ottima prestazione anche in trasferta con il Lecce.

Lecce e Cagliari: le partite precedenti

Per prepararsi alla sfida Lecce – Cagliari di domenica 24 novembre alle ore 20.45 è utile vedere quali sono stati i risultati delle precedenti partite di queste due squadre.

Iniziando dalla formazione di casa – allenata da Fabio Liverani – ha concluso le ultime cinque partite con quattro pareggi ed una vittoria. L’unica sconfitta è avvenuta con la Lazio in trasferta per 4-2 (undicesima giornata di Serie A), mentre prima aveva pareggiato in casa 2-2 con il Sassuolo, pareggiato in trasferta 1-1 con la Sampdoria, pareggiato in casa 1-1 con la Juventus e pareggiato in trasferta 2-2 con il Milan.

Diverso invece il discorso per la squadra allenata da Rolando Maran. Il Cagliari nelle ultime cinque partite è riuscito infatti a conquistare ben quattro vittorie ed un pareggio, risultando dunque imbattuta negli ultimi cinque incontri in serie A Tim.

Il Cagliari si è imposto per 5-2 sulla Fiorentina in casa nell’undicesima giornata, ha vinto per 0-2 contro l’Atalanta, vinto 3-2 contro il Bologna, pareggiato in trasferta 1-1 con il Torino ed infine vinto 2-0 contro la Spal.

Classifica serie A alla dodicesima giornata: posizioni di Lecce e Cagliari

Dando un’occhiata alla classifica di serie A Tim aggiornata alla dodicesima giornata, si nota subito una netta differenza di posizione tra le due formazioni. Il Cagliari occupa al momento il quarto posto in classifica con 24 punti, a parimerito tra l’altro con la Lazio (terzo posto).

La squadra di casa occupa invece il sedicesimo posto in classifica, essendo riuscita a racimolare solo 10 punti nelle prime dodici partite grazie a due vittorie e quattro pareggi. La zona retrocessione è molto vicina, infatti a nove punti ci sono Genoa e Sampdoria – rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo posto – a otto punti la Spal e a sette punti il Brescia, che chiude la classifica.

Guardando alla classifica e confrontandola con quella dello scorso anno alla dodicesima giornata, è interessante notare quanto il Cagliari sia cresciuto. La squadra di Rolando Maran è quella che rispetto alla scorsa stagione ha avuto la crescita migliore: nel 2018/19 alla dodicesima giornata i punti erano 14, mentre in questo campionato sono saliti a 24.

Non si può fare lo stesso confronto con il Lecce, che nella stagione 2018/19 ha giocato in serie B ed ha conquistato l’accesso alla massima serie. L’obiettivo di quest’anno sarà la promozione, per continuare a scontrarsi con le squadre più forti in Italia.