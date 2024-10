Ancora una vittoria, la terza consecutiva per l’Amatori Novaco Rugby Alghero. La squadra di Marco Anversa ha superato, sul terreno di casa di Maria Pia nella quarta giornata del campionato di serie B, l’Amatori Rugby Parma con il risultato di 39.8- Un successo che permette, alla compagine giallo rossa, di guadagnare ben 5 punti, vista la realizzazione di oltre 4 mete, e salire così in sesta posizione a quota 10, pari con il Torino.

Una buona prestazione di tutto il collettivo, compresi i giovani ai quali l’allenatore/giocatore Anversa, ha voluto dar fiducia. Si tratta dei talentuosi Grasso, Delrio e Marinaro. In generale un’ottima prova del collettivo che ha messo così in cascina altri punti preziosi in classifica.

Per la cronaca, è subito doveroso segnalare che la gara tra algheresi e parmigiani è cominciata un’ora dopo, 15.30 anziché 14.30, questo a causa del ritardo del volo da Parma ad Alghero. I primi punti sono stati messi a segno dalla squadra di casa che al 5’ minuto ha trovato la meta con Fabio Solinas. Anversa trasforma. Risposta del Parma con Merolle, su piazzato, che porta il punteggio sul7-3. Meta al 15’ancora per l’Amatori Alghero che con Sainas, guadagna altri cinque punti. Un piazzato di Anversa e una meta di Spirito trasformata dall’apertura di Viadana, chiudono i primi 40’ sul 22-3 per gli algheresi. Al rientro in campo la musica non cambia. L’Amatori fa valere il fattore campo e va ancora in meta, dopo soli due minuti, con l’americano Ostberg. Anversa è ancora “positivo” nella trasformazione per il 29-5. Parma va in meta con Fatica ma saranno gli ultimi 5 punti della gara per gli ospiti. Un piazzato di Anversa e un’altra meta di Ostberg, chiudono la gara, sul punteggio definitivo di 39-8 per l’Amatori Rugby Alghero.

Amatori Rugby Alghero

AMATORI RUGBY ALGHERO- AMATORI RUGBY PARMA 39-8 (5-0)

TABELLINO:

AMATORI RUGBY ALGHERO

Daga, Lorenzini (12’st Pesapane), Grasso, Deligios (20’st Martiti), Solinas F.(28’st Delrio), Anversa, Peana F., Paddeu, Ostberg, Sainas(28’st Marinaro), Lupi, Paco(27’Piras), Ceglia, Spirito, Bonetti(29’Gabbi)

A disposizione: Gabbi, Piras, Marinaro, Pesapane, Martiri, Delrio, Usai

All. Anversa

AMATORI RUGBY PARMA

Merolle, Maghenzani, Orsenigo, Carra, Letizia, Gagliardi, Sergi, Brunelli, Kouassi(4’st Ramos), Andreozzi, Camurri, Smersù, Calì, Tolaini, Dall’Asta

A disposizione: Negri, Bertozzi, Fatica, Hidalgo, Ramos, Cantoni, Pellegrino

All. Hidalgo