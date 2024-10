Un intero paese in festa per il ritorno della squadra nel campionato di Promozione. Grazie alla vittoria per 4-1 sul Sadali, l’Ovodda ha vinto con due giornate di anticipo il girone C di Prima Categoria. Un traguardo meritato e costruito nel tempo.

17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Questo il ruolino di marcia della formazione granata, composta da tantissimi giovani, quasi tutti del posto, come Edo Sedda, capocannoniere e di recente autore di un gol da cineteca che è finito persino nella rubrica curata da Cristiano Militello su “Striscia la notizia”. La squadra è guidata da Giacomo Coinu, alla sua seconda stagione a Ovodda.

“Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro pianificato dallo scorso anno, quando sono arrivato. Erano state gettate le basi, con una salvezza tranquilla – racconta il mister originario di Fonni – In questa stagione ci eravamo prefissati di disputare un campionato di vertice, pur non avendo l’obbligo di vincerlo. Ci siamo riusciti certamente grazie ad una buona amalgama tra giocatori, dirigenti e l’intero paese che non ha mai fatto mancare il supporto”.

Linea verde e giocatori locali, queste le parole d’ordine. “L’età media della squadra e bassa – dice Coinu – ma ho potuto contare anche sull’esperienza di elementi come Luca e Michele Pili che hanno aiutato a far crescere i giovani locali. Ma ci tengo a ringraziare davvero tutti: i dirigenti in primis, i giocatori e lo staff, con il mio vice Marco Frongia che è un’istituzione a Ovodda. Senza dimenticare il paese, dall’amministrazione comunale al semplice cittadino, che con un sorriso o una parola di sostegno ci ha accompagnato verso l’obiettivo”.

Ora la Promozione. “Un campionato difficile – afferma mister Coinu – a maggior ragione se, come si vocifera, saremo nel girone del nord Sardegna. L’obiettivo sarà quello di mantenere la categoria, senza però snaturare la squadra e puntando sui giocatori locali”.

Foto di Irene Cau: