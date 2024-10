Buona la prima per l'Italvolley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di Velasco supera all'esordio la Repubblica Domenicana per tre set a uno.

Decisivo al quarto set il muro difensivo di Alessia Orro: la palleggiatrice di Narbolia chiude i conti opponendosi all'offensiva delle caraibiche e siglando il match point.

Determinante Egonu che sale in cattedra nel terzo e quarto set. Azzurre avanti di uno, poi le avversarie rimettono in pari la gara, e infine l'Italia prende il largo e scappa via.

Un ottimo inizio per la Nazionale femminile che tenterà di portare a casa una medaglia. Per Orro e compagne, adesso, la sfida con l'Olanda.