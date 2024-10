L’Olbia, che ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di serie C 2019-2020, ha annunciato il rinnovo del contratto con Roberto Ogunseye sino al 30 giugno 2021.

Alla sua quarta stagione con la maglia dei bianchi, ha totalizzato 68 presenze e 24 reti tra Campionato e Coppa Italia.

Inoltre è stato acquisito, a titolo temporaneo, dalla Feralpisalò Alessio Miceli. Sul cartellino del centrocampista, classe 1999, l’Olbia potrà esercitare un diritto di riscatto al termine della stagione 2019/2020.

Miceli è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio, dove tra il 2016 e il 2018 ha complessivamente totalizzato 50 presenze e 7 reti nel campionato Primavera. Nella stagione 2017/18, ha timbrato l’esordio in carriera tra i professionisti in occasione della partita di Europa League Lazio-Vitesse del 23 novembre. Il 7 dicembre, il secondo gettone europeo nella sfida giocata contro il Zulte Waregem. Nella scorsa stagione, il passaggio in Serie C alla Feralpisalò.