Inizierà domani a Siena il campionato 2019-2020 dell’'Olbia che, questa mattina, ha svolto la seduta di rifinitura al Nespoli per mettere a punto sul campo le ultime strategie.

Dopo la sessione di studio in sala video, i galluresi si sono disimpegnati in una seduta tripartita in esercitazioni sulle palle inattive, rapidità e partitella finale ad alta intensità.

La sfida è stata presentata dall’allenatore in seconda dei bianchi, Luca Raineri: “Ci aspetta una gara dura, questo lo sappiamo. Ma abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi e nell'entusiasmo che ha contraddistinto l'atteggiamento dei ragazzi sin dal primo giorno di ritiro e che ci ha permesso di ben figurare in Coppa Italia. A Siena, contro una squadra candidata insieme al Monza a vincere il girone, andremo a giocarcela senza paura”.

“Abbiamo cambiato tanto, il gruppo si è rinnovato e ha accolto nuovi interpreti, ma senza dubbio ritroviamo un'ideale continuità nello spirito con il quale i ragazzi approcciano la gara: giocando con intensità, lottando su ogni pallone, non risparmiando la minima energia. Con questo atteggiamento l'Olbia può far male a chiunque”.

Sulla panchina senese è arrivato Dal Canto: “Si tratta di un allenatore preparato che riesce nell'intento di far giocare bene le proprie squadre. A Siena può contare su giocatori di levatura assoluta e tante alternative. Un nome su tutti? Guberti”.

La partita, in programma alle 15.00, sarà diretta dal signor Valerio Maranesi.