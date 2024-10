Dopo il pareggio con il Como, l'Olbia si prepara alla sfida di domani in casa della Pistoiese (fischio d’inizio alle 15.00).

Non usa giri di parole il tecnico dei “Bianchi” Filippi: “L'imperativo è di andare a fare la migliore prestazione della stagione. Il gruppo si è ricaricato, dobbiamo dare un segnale forte, un senso all'impegno e al sacrificio che mettiamo in campo ogni giorno”.

Come si disinnesca la Pistoiese?

“Facendo l'Olbia. Essendo noi stessi dal primo all'ultimo minuto, ricordandoci che la vittoria è una somma dei particolari curati. Se non mancheremo negli aspetti verso i quali la gara richiederà attenzioni ed energie, coglieremo un risultato positivo”.

Nonostante i risultati non proprio eclatanti di queste ultime domenica, il mister ha la piena fiducia della società: “Con il presidente c'è un confronto quotidiano, ci parliamo tutti i giorni. La linea è quella indicata, questa non è una squadra in cui qualcuno può spostare gli equilibri. Il singolo fa la differenza se si mette a disposizione del collettivo". Nelle intenzioni del patron c'era anche un invito a non abbassare la guardia dopo il pareggio? "Sicuramente il presidente voleva che tutti recepissero bene quali siano la strada da seguire e l'atteggiamento da osservare per crescere e migliorare. Io aggiungo che in questa Olbia gioca chi dà il 100%, chi non dà il 100% si siede in panchina”.

“Sono convinto, e dati e prestazioni le confermano, – ha concluso Filippi – che questa squadra giochi in maniera più corale degli altri anni. Lo dicono il numero di marcatori in rosa e la varietà di uomini che riusciamo a portare al tiro. Per quanto riguarda la fase difensiva, certamente abbiamo compiuto diversi errori che ci sono costati le partite. Penso però che ci voglia un po' di tempo perché il quartetto, rinnovato rispetto a quello dell'anno scorso, acquisisca i giusti automatismi. Sono certo che presto troveremo gli equilibri”.