Una giornata che Mattia Pitzalis ricorderà per tutta la vita. Per il giovane giocatore dell’Olbia Calcio, nato nel 2000, è arrivata, infatti, la prima convocazione in azzurro da parte Tecnico Federale della Nazionale Under 20 Daniele Franceschini per i primi impegni del Torneo 8.

L'Italia esordirà giovedì 5 settembre, alle 17.00, contro la Polonia, al Comunale di Caldiero Terme. La gara successiva, invece, è in programma per lunedì 9 alle 16 a Prestice, quando gli azzurrini saranno chiamati a fare visita ai padroni di casa della Repubblica Ceca.