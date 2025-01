"È una partita da 3 punti che ci permette di dimostrare che ciò su cui stiamo lavorando è la strada giusta": così Davide Nicola, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria contro il Monza.

"Sappiamo benissimo che chi lotta per il nostro obiettivo non può definirsi tranquillo, non può pensare che l'obiettivo non sia perpetrato nel tempo. Lottare per la salvezza vuol dire essere preparati per le difficoltà che sono diverse. Ci rende felici la vittoria, ma sappiamo di non essere tranquilli" ha aggiunto Nicola.

Con la vittoria di oggi il Cagliari è salito a quota 17 in classifica, lasciandosi alle spalle Venezia e Lecce, in attesa delle partite in programma oggi. Nel prossimo fine settimana è in programma la prima del girone di ritorno: il Cagliari giocherà a San Siro contro il Milan.