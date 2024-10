Dopo un anno e mezzo di inattività Walter Mazzarri torna ad allenare. Lo fa nella panchina del Napoli, squadra che allenò già fra il 2009 e il 2013, chiudendo il primo ciclo azzurro dieci anni fa.

Il tecnico ha firmato un contratto sino a fine stagione. L'ultima esperienza in panchina era stata quella col Cagliari, tutt'altro che fortunata. Anche in quell'occasione tornò ad allenare dopo circa diciotto mesi.

Firmò a settembre 2021 un contratto da tre anni, subentrando a Leonardo Semplici ed ereditando una squadra penultima in classifica. Le cose non andarono come sperato: Mazzarri non concluse neanche la stagione e, il 2 maggio 2022, dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 gare venne esonerato, lasciando i rossoblù in quartultima posizione.

Quell'anno il Cagliari sarebbe retrocesso in Serie B. A quell'esonero seguirono querele e polemiche col presidente Giulini, e da quel momento il tecnico toscano sarebbe rimasto senza impiego. Sino ad oggi, con l'ufficializzazione del suo ritorno a Napoli.