Antoine Makoumbou tocca quota 100 presenze con il Cagliari. Importante traguardo per il 26enne centrocampista congolese, diventato punto fermo della squadra di Nicola.

Classe '98, Makoumbou è arrivato in Sardegna nell'estate del 2022, acquistato dagli sloveni del Maribor. In tre stagioni, fra Serie B e Serie A, è sempre stato perno della mediana rossoblù, uomo di equilibrio e solidità.

Nella sua esperienza cagliaritana anche due reti. Ieri, contro la Juventus, è arrivato il centesimo gettone, in una serata non certo da ricordare per il risultato, ma sicuramente per il prestigioso traguardo raggiunto con la maglia del Cagliari.

L'omaggio del presidente Tommaso Giulini con una maglia celebrativa: "Makoumbou 100". E sui social le congratulazioni da parte della società: "Complimenti".