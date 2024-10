È iniziata oggi a Buddusò la stagione dell’Olbia 2019/2020 che parteciperà, per la quarta volta consecutiva, al campionato di Serie C.

Pisano e compagni si sono ritrovati a "Casa Olbia", allestita anche grazie all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Antonio Satta. Dopo la sistemazione nelle camere, il gruppo si è spostato per il pranzo presso il Ristorante Logudoro prima di far ritorno a casa dove il mister Michele Filippi, affiancato dallo staff tecnico, ha tenuto il discorso introduttivo alla squadra.

Nel pomeriggio, a gruppi di 4, i ragazzi hanno svolto in palestra i test antropometrici e di salto per poi spostarsi in campo e completare la sessione con un lavoro aerobico di corsa intorno al campo.

Previsti per la giornata di domani ulteriori test, poi da mercoledì si aprtirà con i primi lavori tecnico-tattici. E le prime, vere, sudate dell'anno nell'accogliente e ventilato centro del Monte Acuto.

Di seguito l'elenco dei giocatori:

Tommaso ACHENZA (Berretti), Luca BELLONI, Antonio DEMARCUS, Samuele DEMURTAS (Berretti) Riccardo DORATIOTTO, Gabriele DALLA BERNARDINA, Luca IOTTI, Luca LA ROSA, Antonio MARTINIELLO, Andrea MASTINO, Mattia MURONI, Fabio OCCHIONI (Berretti), Roberto OGUNSEYE, Nicholas PENNINGTON, Francesco PISANO, Mihai ROTARU (prova), Alessandro SCANU (Berretti), Valerio SECCI (Berretti), Andrea VALLOCCHIA, Maarten VAN DER WANT, Francesco VERDE, Marco ZAMUNER (prova).

È prevista, invece, per giovedì 18 luglio alle ore 14 presso la sala ArtPort dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, la presentazione delle divise da gara 2019/2020 firmate dal partner tecnico Eye Sportwear.

Interverranno il presidente Alessandro Marino, il CEO di Eye Alessandro Ariu e i giocatori Francesco Pisano, Maarten van der Want, Francesco Verde e Riccardo Doratiotto.