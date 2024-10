“Il mio primo pensiero va a mia zia. Vorrei dedicare questa vittoria a lei, che è mancata nella notte di venerdì e a tutta la mia famiglia”.

Sono le parole pronunciate dal mister dell’Olbia, Michele Filippi, dopo la vittoria per 2-1 a Siena, nella prima giornata di campionato di Serie C.

“Siamo venuti qua con il forte desiderio di provare a vincere – ha aggiunto -. Insieme al Monza, il Siena è la squadra candidata a imporsi in questo campionato e noi abbiamo avuto il merito e il privilegio di uscire da questo stadio con un successo. Penso che le gare si possano vincere in tanti modi e che con la voglia si riesca anche a compensare la differenza di valori. La fase della gara che ho apprezzato di più stata quella degli ultimi 25 minuti, quando il Siena attaccava con veemenza e noi abbiamo saputo resistere e soffrire con le unghie e con i denti, ricorrendo a quel lavoro sporco che dà valore a quanto produci”.

“Siamo una squadra giovane e le prestazioni incrementano il nostro valore – ha sottolineato Filippi -. La nostra fisionomia prevede la ricerca del gioco a viso aperto, ma è chiaro che contro squadre come il Siena non sempre è possibile, per cui bisogna essere anche bravi a limitare le qualità dell’avversario. E l'Olbia è stata abile e spietata a colpire su palla inattiva: Lavoriamo tanto sulle palle inattive e il merito va al nostro match analyst Nicolò Selis. Abbiamo colpito su due schemi perfetti”. 

“Sono contento che i calci d'angolo che ho battuto siano serviti a conquistare i tre punti. Ho semplicemente fatto quello che il mister mi chiede in settimana durante le esercitazioni”, ha rimarcato Mattia Pitzalis, uno dei protagonisti della gara.

“Abbiamo portato a casa – queste ancora le sue parole – una vittoria figlia di un'ottima prestazione collettiva e della capacità che abbiamo avuto di soffrire ma non subire quella che è una grandissima squadra. Dopo il secondo vantaggio siamo stati capaci di restare solidi e di respingere con ordine le azioni offensive del Siena. In questo senso, la mia prestazione si lega a quella di tutti i miei compagni”.

Tabellino

Siena-Olbia 1-2

SIENA: Confente, Romagnoli (56’ Oukhadda), Varga, D’Ambrosio, Setola, Vassallo (68’ D’Auria), Gerli, Arrigoni, Serrotti (56’ Guberti), Cesarini, Polidori (76’ Guidone). A disp.: Ferrari, De Santis, Buschiazzo, Damian, Andreoli, Ortolini, Bentivoglio, Da Silva. All.: Alessandro Dal Canto

OLBIA: Van der Want, Pisano, La Rosa, Dalla Bernardina, Pitzalis, Lella (65’ Pennington), Muroni, Biancu, Vallocchia (82’ Parigi), Doratiotto, Ogunseye. A disp.: Crosta, Barone, Iotti, Mastino, Zugaro, Belloni, Demarcus. All.: Michele Filippi

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2 e Amir Salama di Ostia Lido

MARCATORI: 31’ Ogunseye, 46’ Arrigoni, 53’ Pisano

AMMONITI: 21’ Biancu, 62’ Vassallo, 85’ Pennington, 93’ D’Ambrosio

ESPULSO: All’87’ Oukhadda per gesto violento nei confronti di Parigi

NOTE: Recupero: 1’ pt; 5’ st. Spettatori: 2500 circa.