L’Olbia Calcio ha presentato ufficialmente Luca La Rosa. Un ritorno a casa per il talento gallurese, tornato nella sua città e nella squadra ha esordito nel calcio dei grandi in Serie C2 e con la quale ha conquistato, qualche anno dopo, la vittoria del campionato di Eccellenza.

“Ci tengo a precisare – queste le parole del Presidente Alessandro Marino – che l'Olbia ha preso anzitutto un calciatore che ha dimostrato sul campo, peraltro anche a nostre spese, il proprio valore in questi anni. La decisione non è stata fatta tenendo conto della carta d'identità, ma non nascondo che il fatto che Luca sia un ragazzo di Olbia rappresenta certamente un valore aggiunto per tutti. Si è meritato con l'impegno e una crescita calcistica importante questa chiamata”.

“A chiamarmi per la prima volta – così La Rosa – è stato Gian Renzo Bazzu, con il quale c'è da tempo anche un rapporto di amicizia. E per questo, lì per lì, pensavo avesse bisogno di qualcos'altro, ma quando mi ha chiesto la disponibilità a tornare all'Olbia, ho deciso immediatamente di accettare. L'accordo l'abbiamo trovato in un attimo e penso non serva rimarcare quanto sia felice di questa scelta”.

Tra pochi giorni partirà il ritiro precampionato a Buddusò: “Mi sembra che il girone A si stia delineando come raggruppamento molto competitivo, certamente più dello scorso anno quando anche a causa delle sofferenze di alcuni club si creò una spaccatura evidente in classifica. Mi aspetto un campionato molto livellato, nel quale noi dovremo essere bravi a dire sempre la nostra”.

Tra i punti di forza di La Rosa c'è indubbiamente la grande duttilità tattica: “Nasco centrocampista però nel tempo ho ricoperto tutti i ruoli della difesa e della mediana. Insomma nelle giornate in cui si fa la conta degli infortuni, posso tornare molto utile”. Il rapporto con mister Filippi: “Ci siamo già incontrati e ci sentiamo, mi ha fatto un'ottima impressione, è un professionista vero che fa giocare molto bene la squadra. Non vedo l'ora di iniziare”.