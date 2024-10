Alghero torna nel massimo campionato regionale, l’Eccellenza. Al “Peppino Sau” di Usini la squadra di mister Giandon vince 1-0 con il gol di Baraye nella ripresa, replicando così il successo di sette giorni prima del “Pino Cuccureddu”, quando l’andata della finale play-off finì 2-1.

Alghero tornerà a giocare in Eccellenza esattamente dopo 10 anni. E lo farà grazie a un progetto societario solido, avviato soltanto due anni fa, che ha portato a due promozioni consecutive. Ma anche grazie a un grande lavoro dello staff capitanato dall’allenatore Gian Marco Giandon e una squadra cresciuta settimana dopo settimana. L’Eccellenza è il coronamento di una stagione che l’Alghero ha vissuto da protagonista.

Tornando alla partita di oggi, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con poche occasioni, se non quella clamorosa collezionata da Franchi intorno alla mezzora dopo una defaillance difensiva dei padroni di casa, nella ripresa i giallorossi vanno subito vicinissimi al gol con Marco Carboni che al 2’ colpisce la traversa con un destro al volo dal limite dell’area. All’8’ Alghero ancora pericoloso con un bello scambio tra Mula e Marco Carboni poi al 21’ ecco il meritato vantaggio: contropiede giallorosso finalizzato da Baraye con un sinistro angolato che finisce alle spalle di Caboni. Poco prima della mezzora si vede anche l’Usinese con una conclusione di Foddai ma l’occasione più ghiotta capita ancora sul destro di Franchi che al 34’ non inquadra la porta da ottima posizione.

Partita che poi scorre via sino al 90’ e i 5’ di recupero assegnati dall’arbitro. Quindi esplode la festa giallorossa sugli spalti e in campo. L’Alghero corona il proprio obiettivo: la prossima stagione giocherà in Eccellenza.