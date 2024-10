Nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B, l’Amatori Novaco Alghero esce sconfitta dal campo del Rugby Lecco. Gli algheresi, che arrivavano da tre risultati utili consecutivi, sono stati battuti dai lombardi con il punteggio di 45-17. Un primo tempo brutto per i catalani, con soli tre punti segnati su piazzato, dall’allenatore/giocatore Marco Anversa. Di contro, tutti e i 45 punti dei padroni di casa, sono stati segnati proprio nella prima frazione. Al rientro in campo l’Amatori Alghero cerca di alzare la testa e di accorciare le distanze e lo fa, con un piazzato e due mete trasformate da Anversa, di Bonetti e Daga, che però non sono bastate, visto quanto seminato dal Lecco nei primi 40 minuti.

Una squadra, la capolista, che sicuramente è entrata in campo con il giusto atteggiamento di chi vuole tenersi stretta la vetta e non lasciare andare via dal campo di casa, nemmeno un punto. Il passo falso di oggi fa perdere all’Amatori una posizione in classifica. La ritroviamo settima con 10 punti. Intanto, sabato, a Maria Pia arriverà il Torino. Gli algheresi andranno a caccia del pronto riscatto.