Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus, che si impone sui sardi per 4-0.

Al 44' sblocca la partita Vlahovic, al 53' raddoppia Koopmeiners per i padroni di casa su punizione, all'80' terza rete di Conceicao e al 90' chiude il match per gli uomini di Thiago Motta una rete di Nico Gonzalez. La Juventus si qualifica dunque per i quarti di finale e il prossimo avversario sarà l'Empoli.

I commenti

Soddisfatto l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che commenta: "Sono contento, la strada è quella giusta e abbiamo fatto una buona gara: sono felice per il rientro di Nico Gonzalez e per un'altra ottima partita di Vlahovic".

Motta sottolinea l'importanza di dare il massimo in ogni competizione e di migliorare costantemente per raggiungere gli obiettivi prefissati. "Non è un discorso di dimenticare il campionato, noi cerchiamo sempre di dare il massimo e migliorare per ottenere i risultati che vogliamo e questi ragazzi vanno aiutati perché hanno dimostrato di lottare sempre: sono felice di tutti, li vorrei tutti a disposizione e abbiamo giocatori forti che purtroppo non abbiamo avuto tutti insieme, ma fa parte del gioco".

Riguardo alle prestazioni individuali, Motta elogia Vlahovic: "Lo vedo sempre bene e ha dimostrato di poter aiutare i compagni in attacco e in difesa. Conceicao ha ancora ampi margini di miglioramento soprattutto nel fare le scelte di gioco. Koopmeiners? Può giocare ovunque, ha un atteggiamento impeccabile ed è sceso in campo nonostante non fosse al 100% causa influenza".

Ora c'è da ripartire in campionato: "Pensiamo subito al Monza, è una squadra che nonostante non stia raccogliendo risultati ha messo in difficoltà chiunque e la affronteremo sempre con rispetto" conclude in conferenza stampa.

Le parole di Davide Nicola

Il Cagliari è durato un'ora, poi è stato travolto dai bianconeri. Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ammette che la sua squadra ha retto bene fino al 2-0, ma si è poi arresa all'evidente superiorità della Juventus. Nicola riconosce il valore e l'idea di gioco della Juve, sottolineando che è necessario tempo per assimilare un nuovo progetto.

"Fino al 2-0 abbiamo giocato un'ottima gara - dice il tecnico rossoblù -avremmo dovuto trovare il gol e noi ci credevamo, poi dopo il raddoppio c'era poco da difendere e siamo calati, favorendo un punteggio più rotondo". E sulla Juve: "Ha un'idea di gioco, calciatori di qualità e con un progetto nuovo, perciò ci vuole tempo - continua l'allenatore - e in alcune gare, come l'ultima in Champions, vedi la loro forza: siamo venuti qui con l'intenzione di dare tutto per cercare di creare qualche problema, ora tocca a noi migliorare".

Guardando avanti alla sfida contro il Venezia, Nicola sottolinea l'importanza di raccogliere punti per raggiungere gli obiettivi stagionali, anche se la salvezza non sarà decisa immediatamente: "Sappiamo che dobbiamo fare un tot di punti per il nostro obiettivo, dovremo arrivarci attraverso il gioco e andando a battagliare ovunque, anche se la salvezza non si decide adesso".