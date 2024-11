La Coppa Davis 2024 va all'Italia, che fa il bis dopo la vittoria del 2023, battendo 2-0 l'Olanda in finale.

Gli azzurri non hanno concesso neppure un set agli avversari: nella prima partita della giornata Matteo Berrettini ha sconfitto van de Zandschul per 6-4, 6-2, e nello scontro decisivo Jannik Sinner si è imposto per 7-6, 6-2 su Griekspoor.