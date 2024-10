“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato” inizia così il comunicato del Manchester United pubblicato in serata.

“Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford – continua il comunicato - segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro.”

Stima e ammirazione viene espressa anche da Ronaldo nei confronti del club in una dichiarazione rilasciata al Manchester Evening News: "A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro"

Il calciatore, cinque volte pallone d’oro, sarà ora libero di accordarsi con chiunque e trasferirsi a parametro zero nella prossima sessione di calcio mercato.