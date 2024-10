Il 34enne difensore centrale portoghese Bruno Alves, acquistato dal Cagliari Calcio lo scorso giugno, è pronto per vivere assieme ai suoi compagni di Nazionale la finalissima di Euro 2016, in programma stasera alle 21 tra Francia e Portogallo.

Alves vanta un curriculum di tutto rispetto: più di 50 presenze in Champions League, 4 campionati, una coppa nazionale e una Supercoppa con il Porto, due campionati e una supercoppa di Russia con lo Zenit, un campionato e una Supercoppa di Turchia con il Fenerbahçe.

Il Cagliari, neopromosso in Serie A, si è assicurato le prestazioni del roccioso difensore fino al 2018 mettedo a segno uno dei colpi più interessanti di questa sessione di mercato del campionato italiano.

Il difensore, che conta 85 presenze e 11 reti con la Nazionale portoghese, è stato convocato agli Europei dal c.t. Fernando Santos e ha fatto il suo debutto nella prestigiosa manifestazione in semifinale contro il Galles, sostituendo egregimente l'infortunato Pepe. Fra i migliori in campo, il rossoblu ha contribuito alla vittoria dei suoi per 2-0 (gol di Cristiano Ronaldo e Nani) imponendosi sugli avversari nel gioco aereo e mostrando un grande senso della posizione.

Stasera, contro Griezmann & Co., Alves non sarà in campo da titolare, potrebbe subentrare nel corso della partita e alla fine, ci auguriamo, festeggiare il titolo di Campione d'Europa assieme ai compagni prima di volare in Sardegna per la preparazione al campionato.