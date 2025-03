Un assalto armato a un furgone portavalori della Mondialpol è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 13 marzo 2025, lungo la strada provinciale 24, tra Lodè e Torpè.

Sette colpi di fucile

Sette colpi di fucile calibro 12, ma nessuno in direzione dei vigilantes della Mondialpol. E, soprattutto, nessuno è rimasto ferito. La responsabile regionale della società di trasporto valute ha confermato che è stata portata via una somma inferiore ai 100mila euro, ma che ha funzionato il dispositivo di sicurezza. È quindi probabile che le banconote siano inutilizzabili perché macchiate.

Sul posto gli uomini della squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Siniscola e gli specialisti della scientifica. In tutte le strade è in corso una gigantesca caccia all'uomo con posti di blocco tra Nuorese e Gallura alla ricerca dei banditi in fuga.

Un episodio che ricorda il recente assalto a Sassari

L’episodio richiama alla memoria un altro assalto armato a un portavalori della Mondialpol, avvenuto a Sassari nel mese di giugno scorso. Verso le 20:30 di venerdì 28 giugno 2024, la sede dell’istituto di Vigilanza “Mondialpol” a Sassari (zona Caniga) era stata presa d'assalto da diversi malviventi, che si erano portati via diversi sacchi di denaro.

I banditi del commando erano armati con kalashnikov e vestiti con mimetiche e giubbotti anti-proiettili. Erano entrati in azione intorno alle 20:30: avevano accostato un escavatore al muro di recinzione della sede Mondialpol di Caniga, e sfruttando la lunghezza del braccio del mezzo meccanico avevano sfondato il muro dell'edificio. Contemporaneamente con una scala altri banditi avevano scavalcato la recinzione ed erano entrati nella sede da dove hanno prelevato diversi sacchi di denaro, portati fuori sempre con la benna del mezzo meccanico e caricati su un furgone Fiat Ducato bianco, con cui poi si erano dati alla fuga in direzione Cagliari. Non prima di avere sparato contro le guardie giurate per intimidirle: una di loro che si trovava nella garitta di sorveglianza si è salvata grazie ai vetri anti-proiettili.

(Notizia in aggiornamento)