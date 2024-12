Prolungamento del contratto per l'attaccante Zito Luvumbo. Come si legge sul sito del Cagliari Calcio, l'angolano si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028, con diritto di opzione per un'ulteriore stagione a favore del club sardo. Luvumbo aveva siglato con la società di Tommaso Giulini un contratto sino al 2027 con opzione di prolungamento a favore del Cagliari per il 2028. E il club rossoblù ha ora esercitato il diritto di opzione.

Nato a Luanda, classe 2002, il nazionale angolano arriva nell’Isola ad appena 18 anni, impiegato inizialmente in Primavera, con cui alla sua prima stagione gioca 19 gare segnando 5 reti. Dopo una breve parentesi nel Como, è ancora protagonista nel campionato di Primavera 1: realizza 11 reti e dà un contributo fondamentale alla squadra che sfiora la finale Scudetto.

L’anno successivo fa il suo esordio in prima squadra dove via via sa ritagliarsi sempre più spazio tra accelerazioni e sterzate che lasciano sul posto l’avversario di turno: il primo gol arriva il 10 settembre 2022, nella vittoria in trasferta contro il Benevento (0-2). Il 30 maggio 2023 si gioca all’Unipol Domus la semifinale di andata Playoff, il Cagliari è sotto di due reti, l’attaccante entra nella ripresa e capovolge la gara: doppietta, rigore procurato, è la partita che lo consacra definitivamente, protagonista di una vittoria che rappresenterà una tappa decisiva per l’immediata risalita in Serie A.

L’attaccante si conferma anche nella massima serie: la scorsa stagione è stato tra gli artefici della salvezza con 4 reti e 6 assist. Quest’anno ha trovato il gol contro la Lazio, suo l’assist per la rete di Zortea nella vittoria di Parma. Sono 93 sinora le presenze totali con la maglia rossoblù.