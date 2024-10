Una striscia positiva che fa ben sperare in vista della salvezza. Un Cagliari così concreto e deciso non lo si era ancora visto quest’anno. La cura Semplici pare aver sortito i suoi effetti positivi e i sardi in 5 partite hanno conquistato la bellezza di 13 punti convincendo dal punto di vista tattico, fisico e mentale una squadra che ha ritrovato la propria identità seppur nel finale di stagione.

La salvezza è sempre più vicina ma il match con la Fiorentina rappresenta un passaggio estremamente importante per i rossoblù ora a più quattro dalla zona retrocessione, ogni passo falso potrebbe risultare fatale con il fiato sul collo dello Spezia che affronta in casa la Sampdoria reduce dalla brutta sconfitta contro i campioni d’Italia e un Benevento a meno 4 che affronterà la corazzata Atalanta.

La concentrazione è alta nonostante le polemiche delle ultime ore

Sono giorni in cui bisogna tenere alta la concentrazione nonostante le polemiche che in queste ore stanno accompagnando i presunti favoritismi nei confronti del Cagliari Calcio. Si parla addirittura di possibile interrogazione parlamentare da parte della Senatrice Sandra Lonardo in seguito alle parole del presidente del Benevento Vigorito, secondo cui è stato messo in dubbio l’intervento del VAR dell’arbitro Mazzoleni. Inoltre si contesta la doppia presenza di Mazzoleni nei match contro Napoli e Benevento in cui ci sarebbero stati episodi poco cristallini.

Aldilà delle polemiche di queste ore, contro il Benevento il Cagliari ha vinto uno scontro salvezza essenziale e VAR fallace o meno i rossoblù hanno meritato la vittoria e probabilmente le polemiche post partita fanno parte di una umana cocente delusione.

Cagliari-Fiorentina le probabili formazioni

Alla Sardegna Arena il Cagliari scenderà in campo con un 3-4-1-2 con Cragno tra i pali, retroguardia affidata a Ceppitelli, Godin e Carboni, centrocampo con Nandez e Lykogiannis sulle fasce, Deiola e Marin centrali. Fase offensiva affidata a Nainggolan a supporto della coppia Pavoletti e Joao Pedro.

I Viola rispondono con un classico 3-5-2 che nelle ultime gare ha avuto risvolti molto positivi. Tra i pali Dragowsky, linea difensiva composta da Milenkovic, Pezzella, Caceres. A centrocampo: Venuti, Bonaventura, Pulgar, Catrovilli e Biraghi. In attacco tandem Vlahovic-Ribery.

Altri match importanti attendono i ragazzi di Semplici

Ogni partita è come una piccola finale e per il Cagliari i 3 punti sono di fondamentale importanza in questo finale di stagione, per scacciare del tutto lo spettro della retrocessione nella seria cadetta. Dopo la Fiorentina ad attendere i rossoblù il Milan di Ibra e compagni un collettivo che ha disputato una stagione ad alti livelli. L’ultima gara di campionato invece si giocherà a Cagliari contro il Genoa attualmente ad un punto dai rossoblù ed è probabile che il mister ricorra al turn over per avere sempre forze fresche in questo finale di stagione che si sta rivelando tra i più emozionanti degli ultimi anni, nonostante un Cagliari con una rosa altamente competitiva e dal quale i tifosi si sarebbero aspettati di più fin dalle prime gare.