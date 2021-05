Cagliari: 13 punti in 5 gare, mercoledì la Fiorentina

La fondamentale vittoria col Benevento tiene la zona retrocessione a 4 punti di distanza

Di: Redazione Sardegna Live, foto Cagliari Calcio

La partita col Parma ha rappresentato la svolta. Al novantesimo il Cagliari era sotto di un gol, 3-2, quando Pereiro (gol e assist) e Cerri (colpo di testa vincente) hanno cambiato la storia di questa stagione per il Cagliari avviando un trend che ora è fondamentale mantenere. Da lì, i ragazzi di Semplici hanno inanellato una serie di risultati più che utili, vitali. Vittoria a Udine con rigore di Joao Pedro, lo straordinario successo con la Roma per 3-2, il pareggio in extremis col Napoli e la vittoria di ieri.

Ora i rossoblù incontreranno la Fiorentina nel turno infrasettimanale che vedrà invece il Benevento, in zona retrocessione a -4 dal Cagliari, affrontare l'Atalanta. Il Cagliari dovrà vedersela poi con Milan e Genoa.