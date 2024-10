Tappa 2 – Olbia-Tortolì 221 km - dislivello 2.800 metri

Tappa di mezza montagna quasi interamente nell’entroterra sardo.

La prima parte si svolge nel Nuorese con numerosi saliscendi e tre lunghe salite. La prima per Bitti e Orune, la seconda più dura verso il centro di Nuoro e la terza per scollinare il Passo di Genna Silana.

Dopo Genna Silana il percorso prevede oltre 20 km di discesa molto veloce (piuttosto articolata in alcune parti) su strada larga con fondo in ottime condizioni. Finale pianeggiante per gli ultimi 10 km.

Ultimi chilometri

Ultimi 7 km dentro l’agglomerato urbano. Si percorrono lunghi viali prevalentemente rettilinei e in leggera discesa nella prima parte. Da segnalare un breve tratto di lastricato ai 2 km dall’arrivo. Ultima ampia curva ai 600 m e rettilineo di arrivo in asfalto di larghezza 8 m.

PRIMA MAGLIA ROSA

Intanto ieri, Lukas Pöstlberger (Bora - Hansgrohe) ha sorpreso tutti nella prima tappa del Giro 100 anticipando la volata di gruppo con un attacco solitario dopo il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ha resistito al ritorno degli inseguitori lanciati per la volata, con Caleb Ewan che ha dovuto accontentarsi del secondo posto su André Greipel, terzo. Nessun austriaco aveva mai vinto una tappa o indossato la Maglia Rosa al Giro d'Italia.

La Maglia Rosa ha dichiarato: “C'è stato vento tutto il giorno che ha reso la tappa dura. Avevamo un compagno in fuga [Cesare Benedetti] ed abbiamo potuto conservare energie per il finale. Ho sentito alla radio Sam Bennett urlarmi “Pösti vai e provaci” quando ho fatto il buco. Abbiamo tutte le Maglie, questo è il miglior giorno di sempre della Bora al Giro. È anche il più grande risultato della mia carriera. Mi serve qualche giorno, forse qualche settimana e qualche bicchiere di vino per capire che cosa ho fatto... Non era certamente programmato ma questo è il ciclismo, un mix di fede e desiderio. Ho imparato da Peter Sagan che bisogna sempre divertirsi e guardare al lato positivo delle cose, anche come quando nevicava al Giro di Romandia la settimana scorsa. Questa è la mia prima volta in un grande giro e la mia prima volta in Sardegna. Ci tornerò di sicuro! Sto già pianificando le mie vacanze estive qui, è bellissima!”.