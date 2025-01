Sassari ha subito una sconfitta ieri sera contro lo Cholet, segnando la terza perdita consecutiva nel gruppo L della Fiba Europe Cup. Questo risultato ha reso più difficile la strada per la qualificazione al turno successivo. La Dinamo Banco di Sardegna aveva l'obiettivo di riscattare la partita persa contro Varese domenica scorsa ma ha dovuto affrontare non solo la forza dei rivali (in testa al campionato nazionale francese) ma anche diversi problemi fisici tra i suoi giocatori. Cappelletti non era al meglio a causa di un attacco gastrointestinale, Veronesi stava ancora recuperando da un infortunio subito domenica e Gazi si stava riprendendo da un'influenza, senza dimenticare gli infortuni a lungo termine di Udom e Sokolowski.

La squadra guidata da coach Markovic è stata sorpresa dalla partenza fulminea dello Cholet che ha preso subito il controllo del match con un parziale di 12-2, mantenendo un ritmo implacabile fino alla fine del primo quarto che si è chiuso sul 30-17 a favore degli avversari. Nel corso della partita, la Dinamo ha cercato di rimontare e, nonostante essere stati in svantaggio anche di 16 punti, sono riusciti ad avvicinarsi a -4. Tuttavia, lo sforzo profuso ha avuto un costo e lo Cholet ha chiuso la partita senza troppi problemi, vincendo per 82-70. Il miglior marcatore della serata è stato Gazi con 16 punti, di cui 4 realizzati dall'arco. Il prossimo impegno della Dinamo sarà sabato alle 20.30 a Trapani, dove affronterà una delle squadre più competitive del campionato.