Il maltempo non frena l'entusiasmo attorno agli Internazionali di Roma. Il torneo Open Bnl, che si tiene al Tc Cagliari e offre pass e punti per il prestigioso Foro Italico a maggio, si prepara ad accogliere i grandi nomi della settimana. Tra loro spiccano Noah Perfetti (813 Atp) e Niccolò Catini (714), entrambi con una classifica mondiale di 2.2. Si uniranno presto a loro i talentuosi siracusani Antonio Massara (1611 Atp) e Alessandro Ingarao (1469), quest'ultimo vincitore delle ultime tre edizioni dei Campionati italiani di Seconda categoria.

Tra i partecipanti troviamo anche Stefano Baldoni (1865 Atp), Tomas Gerini (1569 Atp) e Andrea Paolini (1145 Atp). Nel torneo femminile, Anastasia Grymalska, in testa alla classifica dopo le vittorie in varie tappe, si presenta come la favorita. Ma attenzione anche a Federica Di Sarra (623 Wta), Isabella Maria Serban (1229 Wta) e Cristiana Ferrando, seconda in classifica dopo aver trionfato in diverse tappe.

Nonostante il vento e l'acqua, il campo al coperto del club cagliaritano è il fulcro dell'azione. Diego Pinna del Tc Cagliari ha dato prova della sua determinazione, superando una difficile partita contro Vittorio Gillerio. Dopo un primo set equilibrato vinto al tie break, Pinna ha mostrato il suo vero valore portando a casa il match con un netto 6-1 nel secondo set e un finale tirato 7-5. Ludovica Mazzucchelli ha invece dovuto cedere il passo a Ginevra Grande dopo un inizio promettente seguito da una flessione nel secondo set. Tommaso Clementini ha ottenuto una vittoria a tavolino, mentre Mauro Spanu ha combattuto strenuamente contro Flavio Salemi, con il cagliaritano che ha saputo ribaltare la situazione a suo favore e conquistare la vittoria.