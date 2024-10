Partirà ufficialmente il 16 luglio la stagione calcistica dell’Olbia Calcio. Lo staff di mister Filippi e la squadra si ritroveranno, infatti, ad Assemini, presso il centro sportivo di Asseminello, per iniziare la terza stagione consecutiva dei bianchi in serie C.

I primi due giorni di lavoro si concentreranno sui test fisici, poi a metà settimana inizieranno le sessioni atletiche e il lavoro con la palla. Domenica 22 luglio si terrà la prima amichevole stagionale contro la San Marco Assemini, formazione giunta lo scorso anno al secondo posto nel campionato di Promozione.

Dopo un giorno di riposo, lunedì 24 luglio avrà inizio la seconda parte del precampionato, stavolta ad Aritzo, dove la squadra rimarrà ospite della struttura alberghiera “La Capannina” fino a sabato 4 agosto. Nel mezzo (28 luglio), la sfida con il Cagliari Primavera.